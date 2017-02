Vitesse helpt kinderen aan het bewegen: 'Ik hoor minder zwaar te zijn'

ARNHEM - Veel kinderen in de Arnhemse wijken Malburgen en Immerloo hebben last van overgewicht en bewegen of sporten te weinig. Vitesse wil daar wat aan veranderen. Daarom heeft de club vandaag, op de Margarethaschool , de aftrap verricht van het project Vitesse GOALS.

Ruim duizend leerlingen van vijf basisscholen in Arnhem-Zuid leren in acht weken tijdens de gymlessen via interactieve voetbalspellen wat gezonde voeding is en waarom bewegen zo belangrijk is.

'Ik wil afvallen'

Fidelya is een van de deelneemsters aan het sportprogramma. 'Ik hoor minder zwaar te zijn, dus ik wil heel graag afvallen.' Daarom hing ze vandaag aan de rekken en deed ze veel push-ups. Maar dat ze wat te zwaar is komt niet per se door het snoepen zegt ze. 'Ik snoep niet heel vaak, maar ook niet weinig.'

Edward Sturing, assistent-trainer bij Vitesse, was vandaag ook aanwezig op de school om te vertellen waarom het sporten zo belangrijk is. 'Het is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest.'

Ook buiten schooltijd werken aan gezonder leven

Niet alleen op school gaan de kinderen van 6 t/m 12 jaar aan de slag. Ook wordt een naschools programma aangeboden aan kinderen die te weinig bewegen, niet of nauwelijks sporten en/of overgewicht hebben.

Twaalf weken gaan zij intensief werken aan een gezondere leefstijl. Hun ouders worden hier ook bij betrokken. De deelnemers worden na het project begeleid, om er voor te zorgen dat ze minimaal een jaar blijven sporten bij een sportvereniging of meedoen aan sportactiviteiten in hun wijk.