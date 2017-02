Depressieve Laura van Kaam: 'Ik was te zwak om te douchen'

DINXPERLO - Zangeres Laura van Kaam uit Dinxperlo heeft woensdag de kliniek verlaten waar ze werd behandeld voor haar zware depressie. 'Wat ongelooflijk spannend, maar ook enorm fijn', schrijft ze op Facebook.

De winnares van The Voice Kids maakte in december bekend dat ze al maanden lijdt aan een zware depressie. Ze moest zelfs korte tijd worden opgevangen bij de spoed- en crisiszorg.

Slecht aan toe

Twee weken geleden werd ze opgenomen in een kliniek. Laura was er toen slecht aan toe. 'Voor ik hier kwam was ik zo zwak dat ik niet eens meer zelf kon douchen. Dat frustreerde mij, kom op, ik ben 18 jaar! Mijn lichaam nam genoegen met maar 1 Danoontje per dag,' schrijft de zangeres.

Kitten Buddie

Haar kitten Buddie hielp haar door de donkerste momenten. 'Ik zag het licht niet meer, letterlijk en figuurlijk, de luxaflex bleef dicht. Buddie speelde haast niet meer en zo jong als ze is bleef ze als steun en toeverlaat tegen me aanliggen.'

Inmiddels gaat het beter met de zangeres en is ze weer aangesterkt. 'Zowel in kilo's als in persoon', schrijft ze. Na de opname van twee weken gaat ze verder met een dagbehandeling.

Zie ook: