'Levensgevaarlijke oversteek Nijmegen moet veiliger'

NIJMEGEN - De oversteekplaats op de Graafseweg ter hoogte van de verbindingsweg is levensgevaarlijk en moet aangepakt worden. Dat vinden buurtbewoners. Woensdagavond bieden ze ruim 450 handtekeningen aan bij de gemeente.

Dodelijk ongeval

22 januari ging het nog vreselijk mis. Een 31-jarige vrouw werd 's nachts door een taxi geschept en kwam om het leven. De precieze toedracht van het ongeval wordt nog door de politie onderzocht. 'Maar alle buurtbewoners weten dat het hier heel vaak bijna misgaat', vertelt Else Simons, die samen met Hettie Gerrits de handtekeningen voor een veiliger oversteek ophaalde. 'We zijn allemaal gewend om onze kinderen net voor de auto's weg te sleuren.'

Rood wordt genegeerd

Een van de problemen is volgens Simons dat er veel te hard wordt gereden op de Graafseweg, waar je 50 kilometer per uur mag. 'In de avond rijden ze hier makkelijk 100 kilometer per uur.' Bovendien trekken automobilisten zich weinig aan van het stoplicht dat hier staat. In de korte tijd dat Else Simons haar verhaal vertelt, zijn er meerdere auto's die ruimschoots door rood rijden.

Daarnaast wordt de oversteekplaats ook gebruikt door fietsers die vanuit de Dominee Creutzbergweg komen. Die gaan daarbij over de smalle stoeprand richting het stoplicht, of sommige gaan schuin de Graafseweg over naar de Verbindingsweg. Else Simons: 'Dat is weer ontzettend hinderlijk voor mensen met kleine kinderen en ouderen. Die schrikken zich wild.'

Snelheid moet uit die auto's

Een van de maatregelen die de buurt voorstelt, is om de oversteekplek te verplaatsen naar de Dominee Creutzbergweg en dan aan de overkant een aparte strook voor fietsers te maken zodat die niet meer over de stoep gaan. Daarnaast wil de buurt de automobilisten een beetje beteugelen. Simons: 'Want die snelheid moet uit die auto's gehaald worden.'