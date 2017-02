Staat de staatssecretaris ineens in je school

UBBERGEN - Totaal onverwacht kwam hij binnenlopen: staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Eerder had hij de Sint Maartenschool in Ubbergen laten weten dat hij niet zelf kwam, maar een ambtenaar zou sturen. Tot grote teleurstelling van de directeur van de school.

Maar daar was de staatssecretaris woensdag dan toch. 'Om vijf over twaalf kwam hij onverwacht binnenlopen', zegt directeur Gillis Geschiere, nog hoorbaar verrast. 'Bijzonder om hem hier in de school te hebben.'

Wegblijven staatssecretaris ging viral

Dekker bezocht de klassen en ging in gesprek met kinderen, ouders en leerkrachten om te luisteren naar de zorgen die leven in de school voor speciaal basisonderwijs. Een open brief van de schooldirecteur aan de staatssecretaris werd massaal gedeeld op Facebook. Kamerleden van verschillende politieke partijen gaven gretig gehoor aan een uitnodiging om wél te komen kijken.

Dekker zei vanmiddag dat er al genoeg over de kwestie was geschreven op social media en in de reguliere media. Hij wilde toch graag met eigen ogen zien waar het nu om gaat en zelf van de betrokkenen horen wat hun zorgen zijn.

'Ik kom geen zak geld brengen'

Door de wet Passend Onderwijs moet een derde van het personeel weg en is er een tekort van anderhalf miljoen euro op de begroting. De 250 leerlingen met een beperking moeten straks bij voorkeur naar een reguliere basisschool. De staatssecretaris wilde geen valse hoop geven. 'Ik kom geen zak geld brengen', vertelde hij directeur Geschiere.

Wel wil hij zich sterk maken voor een oplossing. Donderdag is er opnieuw overleg tussen de school, het ministerie, de gemeente Nijmegen en de overkoepelende organisatie Onderwijs Punt Speciaal.

Ontslagen al begonnen

Er is haast bij dat overleg en het zoeken van een oplossing. De medewerkers van de school voor speciaal onderwijs zijn onlangs ingelicht en de ontslagen zijn al begonnen. Het gaat dan onder meer om administratieve krachten en mensen van de technische dienst. Er staan 50 van de 130 banen op de tocht die dit jaar nog verdwijnen, als er niets verandert.

De klassen bestaan nu uit gemiddeld 12 leerlingen die veel zorg vragen. Na de bezuinigingen worden de klassen mogelijk groter en verdwijnt er een deel van de extra zorg. 'Er zijn ouders die in angst leven en overwegen hun kind dan maar thuis te houden', zegt de directeur.

Geschiere is desondanks hoopvol door het verrassingsbezoek van de staatssecretaris. Maar hij durft nog lang niet te juichen. 'Het gaat over spannende dingen, waaronder heel veel banen. Soms zijn woorden makkelijk gezegd.'

reportage december 2016:

