Automobilisten filmen ongeluk met mobieltje, politie deelt boetes uit

EDE - Met een mobieltje in de hand reden automobilisten woensdagochtend langs het verkeersongeval op de snelweg A12 bij Wageningen. De politie slingerde meerdere bestuurders op de bon.

Volgens de politie wilden de automobilisten het ongeluk filmen of fotograferen.

Onaangenaam verrast

Bij de afslag Wageningen was een auto over de kop geslagen. Dat gebeurde na een botsing met een vrachtwagen. Er viel een gewonde.

De agenten waren 'onaangenaam verrast' dat er zoveel automobilisten met hun mobieltje in de hand een foto of een filmpje aan het maken waren. Meerdere bestuurders kregen een bekeuring. Hoeveel precies, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

Vorig jaar september was de politie woedend over filmende automobilisten op dezelfde snelweg. Er was toen een dodelijk ongeval bij Arnhem gebeurd. In een bericht op Facebook uitte een agent zijn boosheid over het feit dat voorbijgangers schaamteloos beelden maakten, maar verder geen vinger uitstaken.

