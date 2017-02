Nog zes weken onzekerheid voor Armeens gezin

Foto: Omroep Gelderland

AALTEN - De rechter in Middelburg doet over zes weken uitspraak in de zaak-Galstian. Het Armeense gezin, vader, moeder en twee kinderen, woont in het Achterhoekse Lintelo, maar wordt met uitzetten bedreigd.

Volgens Jan Winters, die het gezin ondersteunt, ging de rechter woensdag vooral in op het belang van de kinderen. 'Ook vond hij het belangrijk dat Arman en Hermine zich aanpassen in Nederland en zich volop inzetten voor de samenleving.' Beide ouders doen veel vrijwilligerswerk in het Achterhoekse dorp. Spandoek mocht niet mee Lintelo ondersteunt het gezin al jaren. Omdat er slechts tien mensen mee mochten naar de zitting in Zeeland werd een foto gemaakt met daarop ruim 300 mensen. Die foto werd gedrukt op een spandoek en dat had in de zaal ondersteuning moeten bieden. 'Maar het mocht helaas niet van de rechter', zegt Winters teleurgesteld. 'De bode liet het toe, maar de rechter niet.' Zie ook: Uitgezette Armeense kinderen: 'Ik wil terug naar Nederland'

