Vermiste vrouw na 2,5 maand dood aangetroffen

DIEREN - De vrouw van 78 uit Dieren die sinds begin december werd vermist, is dood aangetroffen. Dat meldt de plaatselijke politie op haar Facebookpagina.

In de IJssel bij Terwolde is dinsdag een lichaam gevonden. Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat het om de vermiste vrouw gaat.

Weggelopen uit zorginstelling

De 78-jarige was weggelopen uit zorginstelling de Oude Plantaan aan de Zutphensestraatweg en sindsdien spoorloos. Een zoekactie met speurhonden en een politiehelikopter leverde niets op.

Hoe de vrouw ter water is geraakt, is niet bekend. Haar familie is inmiddels in kennis gesteld.