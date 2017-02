De hoogte- en dieptepunten van Ton Fitsch in het Gelderse betaald voetbal

LIENDEN - 25 jaar was Ton Fitsch actief in het (betaald) voetbal. Hij begon bij De Graafschap en via Heracles, AGOVV, Vitesse en Babberich kwam hij terecht bij FC Lienden. Hoogte- en dieptepunten maakte hij er mee. Reden genoeg om eens terug te kijken.

Fitsch zal deze maand zijn laatste wedstrijd als commercieel manager van FC Lienden meemaken. 'Het is allemaal in een stroomversnelling gekomen nu ik mijn huis in Zeddam heb verkocht', vertelt Fitsch. 'Eigenlijk wilde ik al eerder vertrekken, maar Nico Wagenvoort en Hans Kraay jr. hebben me vorig jaar over de streep getrokken om bij FC Lienden aan de slag te gaan. De businessclub daar staat weer in de steigers. Ik kan nu met een gerust hart vertrekken.' 'Ik vind het welletjes' Fitsch vindt het mooi geweest. 'Ik heb 25 jaar in het betaald voetbal rond gelopen. Ik heb bij de verschillende clubs pieken en dalen meegemaakt. Dat heeft me ook gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik vind het welletjes nu.'

