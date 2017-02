Peter Jan en Virginia verwachten tweede kindje

CULEMBORG - Opnieuw babygeluk voor Peter Jan Rens en zijn vrouw Virginia uit Culemborg. Het stel verwacht hun tweede kindje.

De voormalige presentator heeft op Facebook een gedichtje geplaatst bij wijze van aankondiging.

Virginia, nou moe!

Kijk nou eens op jouw clearblue

Het is toch een duidelijke plus...

Krijgt Djelisa een broertje of een zus?

Het is nog niet bekend of ze een jongetje of meisje krijgen. De 66-jarige Rens en zijn 43 jaar jongere vrouw hebben samen al een dochtertje, Djelisa.

Het koppel was afgelopen weken te volgen in een realityserie op RTL 5. In de laatste episode was vorige week te zien dat ze in de echt werden verbonden, met Johan Vlemmix als ceremoniemeester.

Zie ook: Facebookbericht Peter Jan Rens