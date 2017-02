SOS Dolfijn krijgt hulp van Pieterburen

NIJKERK - SOS Dolfijn vangt normaal gesproken zieke of verzwakte dolfijnen of walvissen op, op dit moment is opvang even geen optie omdat ze kort geleden afscheid namen van de samenwerking met het Dolfinarium Harderwijk en dus zoeken ze een nieuw opvangcentrum.

In de zoektocht komt het bekende opvangcentrum Pieterburen te hulp. Doordat de samenwerking met het Dolfinarium eindigde heeft SOS Dolfijn nu geen opvang mogelijkheid en dus worden de 24-uurs rescueteams er op uitgestuurd met één optie minder qua zorg vertelt Jolanda Meerbeek, hoofd operationele opvang. 'Onze teams gaan nu op pad met het vooruitzicht euthanasie te plegen of ze terug te zetten in de zee. We missen de "luxe" om de dieren mee te kunnen nemen en op te lappen'.

Kosten

We zijn opzoek naar een langetermijnoplossing voor de opvang van de dieren, zodat we weer tijd hebben om 24-uur te besteden aan de zorg voor dolfijnen en walvissen. Het is een enorme kostbare bezigheid om de beste faciliteiten voor de dieren de verwezenlijken, daarbij moet je eerder denken aan honderduizenden euro's dan enkele duizendjes.

Zorg

De dieren kunnen meestal niet zwemmen of zijn daar niet toe in staat. In het eerste deel van de rehabilitatie moet je ze begeleiden. de reden dat ze niet kunnen zwemmen is het strandingsproces of dat ze heel erg ziek zijn. Wij geven ze eigenlijk een soort ziekenhuis bed en ondersteuning om niet te verdrinken. Als ze weer zelf kunnen zwemmen dan werken we langzamerhand naar een rehabilitatie en terugkeer in de zee toe.

Na een week kunnen sommigen al weer zwemmen maar dan duurt het nog wel 3-6 maanden tot ze klaar zijn om terug te keren. In de tussentijd hebben de dieren 24-uurs 'hands on' zorg nodig met kennis van zaken. Wereldwijd is er weinig specialistische kennis over deze hulpverlening. Wij beschikken over goede zorgverleners en wij vangen dieren op die stranden tussen de Belgische en Duitse kust, dat is dus een flink gebied.