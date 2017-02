Hoogtepunt nieuwe mangrove gevierd met bier

ARNHEM - Pannenbier in Burgers' Zoo. De bouw van de nieuwe mangrove in de Arnhemse dierentuin bereikt deze week het hoogste punt, 16 meter. Het werk ligt daarmee goed op schema en de contouren van het nieuwe gebouw worden steeds duidelijker.

De constructie van het dak is grotendeels klaar. Verder wordt deze week ook het beton gestort van het zeekoeverblijf dat in de mangrove komt.

Grootste mangrove ter wereld

In Burgers' Zoo wordt de grootste overdekte mangrove ter wereld gebouwd. Het gebouw van zo'n 3000 vierkante meter moet een onderkomen gaan bieden aan onder meer vlinders, vissen, vogels, reptielen en krabben.

De mangrove kost 5 miljoen euro en moet in de zomer worden geopend.

Via deze livestream is de bouw van de mangrove te volgen.



Wat is pannenbier?

Pannenbier is een term uit de bouw. Wanneer het hoogste punt van een gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen worden, wordt bier geschonken, dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. In sommige streken wordt wanneer het hoogste punt bereikt is een meiboom op de nok geplaatst, meestal is het een vlag die blijft wapperen tot het pannenbier is geschonken en gedronken.