Minder geluidsoverlast langs het spoor in Rheden

DIEREN - De geluidsoverlast door treinen op het spoor in de gemeente Rheden is de afgelopen jaren afgenomen. Dat staat in een rapport van ProRail. Alleen bij Dieren worden de normen nog overschreden.

Door andere materieelinzet blijft volgens ProRail op de meeste plekken langs het spoor tussen Arnhem en Zutphen de geluidsoverlast onder de norm. Bij het station in Dieren is dat nog niet het geval. ProRail wil hier raildempers aanleggen om het lawaai van de treinen onder de norm te brengen. De gemeente Rheden zegt nog eens op de raildempers te gaan aandringen.

Door: Mediapartner Studio Rheden