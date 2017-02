Dames op leeftijd botsen frontaal op elkaar

NIJKERK - Op de N301 van Nijkerk naar Barneveld zijn aan het einde van de ochtend twee auto's frontaal op elkaar gebotst.

Het ongeluk gebeurde net na een bocht. De bestuurders zouden twee dames op leeftijd zijn. Een van hen raakte bij de botsing zwaargewond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was opgeroepen om te assisteren, maar daar is niet op gewacht.

De politie probeert te achterhalen hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto's: Omroep Gelderland