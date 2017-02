Alliander wil Delta overnemen

ARNHEM - Netbeheerder Alliander heeft een voorlopig bod gedaan op het netwerk van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Dat zegt de provincie Gelderland.

Delta moet voor de zomer gesplitst zijn in een energieleverancier en een netbeheerder. Het bedrijf heeft daarom twee grote netbeheerders gevraagd om een bod te doen op het netwerk. Eén daarvan is Alliander. De andere waarschijnlijk Enexis of Stadin.

De provincie is als grootaandeelhouder van Alliander geïnformeerd over het bod. De provincie wil voor het bod definitief moet zijn op 24 maart nog een second opinion laten doen om te kijken of het bod reëel is.