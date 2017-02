Bedrijventerrein ontruimd vanwege gaslek

ZUTPHEN - Een bedrijventerrein in Zutphen is vanochtend deels ontruimd vanwege een gaslek. Dat meldde de brandweer op Twitter. Twee bedrijven zaten daardoor tijdelijk zonder gas.

Het lek werd ontdekt aan de Oostzeestraat in Zutphen, op het terrein van de rioolzuiveringsinstallatie van Waterschap Rijn en IJssel. Naast de brandweer was ook netbeheerder Liander aanwezig om de hoofdleiding af te sluiten. Het zou gaan om een ondergrondse lekkage. De precieze oorzaak is nog niet bekend.