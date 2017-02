Stichting Veiliger Zaltbommel stapt uit overleg chemieconcern Sachem

ZALTBOMMEL - De Stichting Veiliger Zaltbommel is uit het omgevingsoverleg over chemiebedrijf Sachem gestapt. De stichting zegt niet de deskundigheid te hebben om mee te praten over de totstandkoming van een nieuwe milieuvergunning voor het bedrijf. 'Het gaat hier niet om een koekjesfabriek', zegt Hanneke Winterwerp van de stichting.

De ongerustheid over Sachem is groot bij de omwonenden die zich hebben verenigd in de Stichting Veiliger Zaltbommel. Zij eisen een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid bij het chemieconcern, zeker nu Sachem plannen heeft om verder uit te breiden. In 2015 werden er tijdens inspecties vier middelzware overtredingen geconstateerd die tot ernstige ongelukken zouden kunnen leiden. Tijdens de laatste inspectie, in juni 2016, ging het alleen om een verbeterpunt. De Stichting Veiliger Zaltbommel zegt niet te weten hoe veilig of onveilig de chemiefabriek momenteel is, omdat informatie zou worden achtergehouden.

Verhuizen naar betere locatie

In de fabriek in Zaltbommel worden chemische middelen gemaakt voor onder meer de farmaceutische industrie. Het liefst ziet de Stichting Veiliger Zaltbommel dat Sachem verhuist naar een andere locatie. De chemische fabriek ligt vlak bij een nieuwbouwwijk, de snelweg A2 en de spoorlijn Utrecht - Den Bosch. Verhuizing vinden de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland niet nodig.

Petititie

De Stichting Veiliger Zaltbommel start nu een petitie om op die manier een onafhankelijk onderzoek alsnog af te dwingen. In het verleden zijn bij andere chemiebedrijven, zoals bij Chemie-Pack in Moerdijk ongelukken gebeurd. 'Daarop willen wij niet wachten'.