Achterhook First is een hit: 'Bij 200.000 views eet ik m'n schoen op. Dat komt nu wel heel erg dichtbij....'

Still uit het 'Achterhook first' filmpje

EIBERGEN - Het 'Achterhook first' filmpje is een hit op social media, de maakster is nogal overvallen door het plotselinge succes. De video is inmiddels 126.000 keer bekeken op Facebook, tot grote verbazing van Heleen Blaauw uit Eibergen.

De video werd geïnspireerd door Arjen Lubach, die met zijn filmpje 'America first, Netherlands second' wereldwijd viral ging. Heleen heeft een videobedrijfje, maar het 'Achterhook first' filmpje is niet gemaakt in opdracht. 'Dit heb ik gewoon voor de lol bedacht. Meestal maak ik sfeervideo's en bruiloftreportages, maar het is een beetje rustig op het moment.'

'Maar een paar mensen gaan dit bekijken'

Om de verveling tegen te gaan bedacht ze ook een filmpje te maken over de Achterhoek. 'Ik zag dat Friesland en Groningen er ook al één hadden gemaakt. Ik dacht: ik ben zo laat, het is zo uit... Dit gaat bekeken worden door een paar mensen uit de buurt, maar 's avonds was het al 10.000 keer bekeken.'

'Grab em by the kloten'

De tekst is ingesproken door Alan 'de Gaspiepe' Gascoigne, de voormalig gitarist van Normaal. De Welshman slaagt er behoorlijk goed in Trump te imiteren, weliswaar met een Achterhoekse tongval. Volgens Heleen is de tekst nog wel door hem aangepast. 'Ik had er een paar grove Trump-grapjes in geschreven. Bij het stukje over klootschieten ging 'Grab em by the kloten' toch ging iets te ver.'

'Bij 200.000 views eet ik m'n schoen op'

De maakster kan het nog steeds niet geloven. 'Ik heb gezegd dat ik bij 200.000 views mijn schoen zou opeten, want ik geloofde nooit dat ie dat zou halen. Maar die schoen komt nu toch wel erg dichtbij.'

Bekijk hier the making of van het filmpje