Omkopingszaak ex-schouwburgdirecteur moet over

NIJMEGEN - Ex-directeur Albert Krielen van de schouwburg in Nijmegen die in hoger beroep is veroordeeld voor poging tot omkoping, is met succes in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft bepaald dat het gerechtshof van Amsterdam zijn zaak opnieuw moet bekijken.

Krielen zou een cateraar om 10.000 euro hebben gevraagd, in ruil voor het verlengen van het contract met de schouwburg en concertgebouw De Vereeniging. Het cateringbedrijf betaalde niet, waarna een andere cateraar het contract kreeg.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde de ex-directeur in 2012 tot een half jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Krielen ging hiertegen in hoger beroep en kreeg in 2015 180 uur taakstraf en een boete van 20.000 euro opgelegd.

Ten onrechte vervolgd als ambtenaar

Volgens advocaat Janneke Steenbrink moet de zaak nu opnieuw worden bekeken, omdat Krielen ten onrechte is vervolgd als ambtenaar. Krielen was destijds door de gemeente Nijmegen ingehuurd als tijdelijk directeur van de schouwburg en hem was niet verteld dat hij in die hoedanigheid ambtenaar was. Daarom moet de zaak nu over.

Krielen moest in 2009 het veld ruimen wegens zijn declaratiegedrag en omdat hij had gesjoemeld met zijn cv. Zo loog hij dat hij directeur was bij Philips in Japan en dat hij KLM-piloot was geweest. De gemeente deed na een vernietigend rapport aangifte tegen hem.

Krielen houdt vol onschuldig te zijn. Hij zou advieswerk voor de cateraar hebben gedaan en daar een officiële nota voor hebben verstuurd.