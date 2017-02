Eerste lichtgevende zebrapad ter wereld gaf twee maanden geen licht

EERBEEK - Met veel trots onthulde de burgemeester van Brummen in november het eerste lichtgevende zebrapad. Het LED-verlichte zebrapad, op het Stuijvenburchplein in Eerbeek, heeft echter bijna twee maanden geen licht gegeven.

De gemeente vindt het jammer: 'We hadden een primeur, maar daarna was het zebrapad al snel niet meer actief. Al maakt het voor de verkeersveiligheid niet uit. Jammer is het wel', aldus Gert-Jan van Dijk namens de gemeente Brummen.

Lighted Zebra Crossing, het bedrijf dat het zebrapad aangelegd heeft laat weten dat er onderhoudswerkzaamheden zijn: 'Dit zebrapad is de eerste ter wereld, en daarom moet het er natuurlijk goed uit zien. Wij hebben in december besloten het zebrapad niet meer actief te laten zijn om zo een aantal dingen te veranderen. Door vorst in de rond konden enkele aanpassingen niet gedaan worden.' Nadat er geen vorst meer in de grond zat, kon het bedrijf weer verder: 'We hebben de laatste technische aanpassingen gedaan, en het zebrapad gister weer geactiveerd.'

