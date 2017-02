Rolstoeler Martin wordt van kastje naar de muur gestuurd

ARNHEM - Martin uit Arnhem zit in een rolstoel. Toen het twee weken geleden zo koud was, wilde hij een rit boeken bij regiovervoerder Avan. De vervoerder weigerde hem, volgens Avan op last van de provincie.

Martin belde de gemeente Arnhem om hulp. Die verwees hem door naar de provincie. De provincie verwees hem weer terug naar de gemeente.

Vervoerder Avan kondigde onlangs op de website aan dat reizigers met een fysieke handicap op last van de provincie niet meer met Avan mogen reizen. Ze moeten bij de gemeente een beroep doen op speciaal vervoer onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door de aankondiging is veel onzekerheid ontstaan bij reizigers in een rolstoel.

Ondertussen vechten de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland per brief over wie het vervoer voor mensen als Martin moet betalen. Ze verwijten elkaar de kosten over de schutting te willen gooien bij de ander.

Zelfde vervoerder, verschillende geldpotten

Avan voert voor de gemeente het Wmo-vervoer uit, vervoer voor mensen met een handicap die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Daarnaast doet Avan ook het vervoer voor de provincie van mensen die wel met het ov kunnen reizen, maar te ver van een bushalte wonen, bijvoorbeeld doordat een buslijn is geschrapt in hun buurt.

Dit vindt de gemeente: Martin moet gebruik kunnen maken van de ov-regeling van de provincie. Je kunt niet iedereen verplichten een Wmo-indicatie aan te vragen, als ze zelf met het ov willen reizen.

Dit vindt de provincie: De gemeente dat moet doen. Die is via de Wmo verplicht om vervoer van mensen met een handicap te regelen en te betalen. Martin moet dus gewoon van de gemeente een taxikaart krijgen.

Vier keer zoveel geld

Martin had eerder zo'n taxipas van de gemeente Arnhem. 'Die heeft de gemeente een paar jaar geleden ingetrokken, omdat ik zelf een auto had geregeld. Maar omdat ik een dwarslaesie heb, kost het mij ongeveer tien minuten tot een kwartier om in de de auto te gaan zitten, de rolstoel uit elkaar te halen en achter het stuur te gaan zitten. In januari of februari als het koud is, of in juli als het juist heel heet is, is dat heel lastig voor mij.' Sinds het verlies van de taxipas maakt Martin zo nu en dan nog wel gebruik van Avan, maar dan via de provinciale regeling. Martin: 'Dat kostte wel vier keer zoveel geld.'

Dat klopt. Iemand die met korting via de Wmo een rit van 25 kilometer doet, betaalt 4,65 euro. Dezelfde rit kost volgens de website van Avan voor een ov-reiziger zonder alternatief 16,45 euro. De provincie zegt dat dit een belangrijke reden is om het vervoer voor mensen in een rolstoel via de Wmo te willen regelen. Ze zijn dan goedkoper uit.

Verslaggever Maurits Straatman sprak met Martin:

'Ik regel het zelf wel weer'

Goedkoper reizen wil Martin graag, maar door de nieuwe afspraken kan hij niet eens meer op een dure manier met Avan reizen.

Martin heeft inmiddels het opgegeven. 'Ik regel het zelf wel weer.' De weigering in januari van Martin was overigens een foutje, volgens Avan. Om mensen de tijd te geven een Wmo-pas aan te vragen, zou de verandering pas rond 20 februari in moeten gaan.

Avan hoopt dat de problemen voor de reiziger snel opgelost zijn. Volgens de vervoerder sluit het beleid van de provincie en gemeente nu niet op elkaar aan, waardoor er een gat ontstaat.

De provincie vindt dat de gemeente zich gewoon aan de afspraken moet houden en wil wel in gesprek. 'Voor ons is de afspraak glashelder, maar als de gemeente die anders interpreteert moeten we om tafel. Reizigers mogen niet de dupe worden.' aldus een woordvoerder.

