Brand Wolfskuilseweg door molotovcocktails

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De brand die op nieuwjaarsdag in een woonboerderij aan de Wolfskuilseweg in Nijmegen heeft gewoed, is ontstaan nadat onbekenden een molotovcocktail hadden gegooid. De politie besteedt woensdag aandacht aan de zaak in het programma Bureau GLD.

Op nieuwjaarsdag rond half acht 's ochtends ziet een buurtbewoner die zijn hond uitlaat de vlammen uit het pand slaan. Hij belt de brandweer en wekt de bewoners. Die kunnen ongedeerd hun woonboerderij verlaten. De carport en een geparkeerde auto gingen in vlammen op. Eerder die nacht, rond 1:30 uur, werd ook al geprobeerd om een grote schuur bij de woning in brand te steken. Ook die brand ontstond nadat er een molotovcocktail was gegooid. In de uitzending van Bureau GLD worden beelden getoond van de brand, die door een getuige zijn gemaakt. De politie is op zoek naar meer getuigen en hoopt dat mensen die informatie over de zaak hebben zich melden. Zie ook: Brandstichting in schuur, politie zoekt getuigen