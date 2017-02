Bureau GLD 15 februari 2017

ARNHEM - In deze uitzending: er is weer een verdachte aangehouden voor een gewapende overval op een supermarkt in Tiel, vorige week zat deze zaak opnieuw in de uitzending. Verder ramkraak Arnhem, babbeltruc op meerdere plekken, insluiping Dalfsen/Dronten en een diefstal bij de MediaMarkt.

Tips

Er is na de uitzending van vorige week een verdachte aangehouden in Tiel voor de gewapende overval op een supermarkt in die plaats. Het is een jongeman van 19 uit Tiel. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

En deze 'Marciano' zoals hij zichzelf noemt betaalt in Neede een telefoon met vals geld, er is in deze zaak gereageerd en die tips zijn nu in onderzoek! bedankt voor het meedenken.

Ramkraak Coop Arnhem

Na een lange werkdag sluiten de medewerkers van de Coop supermarkt in Arnhem rond 8 uur de zaak. Woensdagavond 8 februari is de sleutel nog maar net uit het slot of de medewerkers horen een enorme knal. Een Renault Scenic ramt de pui. Terwijl de medewerkers zich snel in veiligheid brengen, stormen twee licht getinte mannen de winkel binnen. Ze grissen een geldcassette weg en vluchten te voet de Docter Wagenerstraat in.

Gestolen auto gebruikt

De gebruikte auto laten ze achter bij de Coop in de Geitenkamp. Die auto is kort voor de overval gestolen, ook in Arnhem. Dat gebeurde in de Irenestraat in Arnhem. Dat is maar een kilometer vanaf de plek waar de ramkraak plaatsvond. In de nacht voorafgaande aan de kraak is de auto gestolen. De Renault Scenic had het kenteken 91 TRS 4, de eigenaar heeft niets met de overval te maken. Hopelijk zijn er mensen die iets van de diefstal gezien hebben.

Duo maakt meerdere slachtoffers met hun babbeltruc

Een man en een vrouw maken meerdere slachtoffers in de regio. Ze bellen aan bij een bejaard slachtoffer en zeggen dat zij van de thuiszorg, buurtzorg, gemeente of belasting zijn. Met een listig verhaal proberen ze hun slachtoffer zo ver te krijgen dat die een pinpas in een apparaat steekt en de pincode intikt. Ze komen betrouwbaar over, maar eenmaal binnen proberen ze de slachtoffers geld af te troggelen.

Slaan vaker toe

Dit duo lijkt inmiddels 7 keer te hebben toegeslagen op verschillende plaatsen in Gelderland. De politie denkt dat ze in het najaar ook in Lichtenvoorde en Doetinchem ouderen hebben bezocht en met hun pinpas hebben gepind.

Signalement van het stel

De man:

blank

vrij lange

mager, slungelachtig postuur

tussen de 25 en 40 jaar oud.

spreekt accentloos Nederlands

heeft kort, mogelijk donkerblond haar

De vrouw:

blank, mogelijk licht getint

stuk kleiner, rond de 1.60 m lang

vermoedelijk ouder, wordt tussen de 40 en 50 jaar oud geschat

een stevig, gezet postuur

kort, donker haar

spreekt accentloos Nederlands

Brandstichting boerderij Nijmegen

Op nieuwjaarsdag, rond half 8 's ochtends wordt brand gesticht bij een huis aan de Wolfkuilseweg. Een voorbijganger ziet de vlammen, belt de brandweer en maakt de bewoners wakker. Eerder die nacht - rond half twee - is ook geprobeerd brand te stichten bij de schuur van die woning. Beide keren zijn molotovcocktails gebruikt. Dus dat geeft wel aan dat iemand moedwillig brand heeft willen stichten. Diegene moet natuurlijk gepakt worden.

Diefstal met geweld MediaMarkt Arnhem

Op 4 januari probeert een beveiliger van de MediaMarkt in Arnhem een jongen aan te houden voor winkeldiefstal. Maar die verzet zich hevig. Hij wordt geholpen door twee vrienden, wie herkent ze?

Insluiping Dalfsen/Dronten

Op 10 september vorig jaar wordt bij een huis in Dalfsen, net over de provinciegrens bij Hattem bij een huis ingeslopen. De verdachte neemt verschillende spullen mee, cash, een ridderorde van Oranje Nassau een verlopen rijbewijs en gouden sieraden. Wie herkent deze man die pint met de gestolen pinpas?