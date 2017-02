Eerste kalfje geboren, 100e lammetje

ARNHEM - In het natuurgebied Planken Wambuis bij Ede, zijn de eerste Spaanse kalfjes geboren. Nota bene in de sneeuw werd de kudde Sayaguesa runderen versterkt met de eerste boorlingen. De dieren komen oorspronkelijk uit Zamora, in het westen van Spanje, waar ze werden gebruikt als lastdieren.



Foto: Herman Veerbeek Bron: Natuurmonumenten Omdat Sayazuesa runderen in het werk werden vervangen door landbouwvoertuigen, dreigt het ras uit te sterven. Natuurmonumenten en de eigenaar van de dieren hoopt het ras daarvoor te behoeden, door ze te laten grazen op Planken Wambuis. Met 65 runderen is de kudde op sterkte. De dieren zijn voor het publiek te bewonderen. Natuurmonumenten vraagt wel om afstand te houden tot moeder en kind. Tegelijkertijd werd in de schaapskudde op de Loenermark het 100-ste lammetje geboren. De eerste lammetjes van de Veluwse heideschapen werden op 27 januari geboren. Dinsdagmiddag stond de feestelijke teller dus op 100. Ook deze dieren zijn te bewonderen. Bijvoorbeeld op 12 maart, lammetjesdag.