Overvaller (19) na anderhalf jaar alsnog gepakt

TIEL - Na bijna anderhalf jaar is opnieuw een verdachte aangehouden voor een gewapende overval op een supermarkt in Tiel. Het is een jongeman van 19 uit die plaats.

Samen met twee handlangers wordt hij ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de overval op een COOP-supermarkt in Tiel. Dat gebeurde in september 2015. De derde overvaller is nog spoorloos.

Lange zoektocht naar daders

Hoewel een van de verdachte direct na de overval gepakt is, duurde de zoektocht naar de andere overvaller een stuk langer. Dinsdagmiddag is de tweede verdachte aangehouden en is in zijn huis gezocht naar bewijsmateriaal. De politie zet het onderzoek naar de andere verdachten voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bedrijfsleider krijgt wapen op zich gericht

Tijdens de overval werd de bedrijfsleider van de supermarkt met een vuurwapen bedreigd en gedwongen geld af te geven. De overvallers kwamen via een ingeslagen ruit het kantoor van de bedrijfsleider binnen. Het overige personeel probeerde zich in veiligheid te brengen toen ze de drie overvallers zagen.

Gevlucht met gestolen auto

Met een gestolen Volkswagen Golf zijn de daders na de overval gevlucht. De wagen met gestolen kentekenplaten is na de overval teruggevonden op de Gasthuislingelaan in Tiel, ter hoogte van verzorgingstehuis Lingewaarde.

Bureau GLD

Nadat bij de recherche aanvullende informatie was binnengekomen, is in het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland vorige week opnieuw aandacht besteed aan de zaak. Mede daardoor kon de 19-jarige Tielenaar worden aangehouden.