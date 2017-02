WINTERSWIJK - In de werkplaats van een fietsenmaker in Winterswijk heeft woensdagochtend een grote brand gewoed.

Het pand van de rijwielspeciaalzaak ligt midden in het centrum van Winterswijk. Op de brand werden een hoogwerker en drie tankauto's, waarvan één uit Duitsland, afgestuurd.

Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.