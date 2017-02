40.000 nieuwe stemmers in Gelderland

ARNHEM - In Gelderland is er overal, op een paar gemeenten na, een stijging van het aantal kiesgerechtigden. Bijna 40.000 kersverse kiesgerechtigden mogen dit jaar voor het eerst hun stem uitbrengen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart mogen 12,9 miljoen inwoners van Nederland naar de stembus.. Vrijwel iedereen van 18 jaar of ouder met een Nederlandse nationaliteit heeft het recht om te stemmen. In 2017 zijn er in totaal ruim 300.000 meer kiesgerechtigden in Nederland dan bij de vorige verkiezingen.

Flinke toename stemmers in Wageningen en Barneveld

Zes gemeenten hebben met een toename van het aantal stemmers te maken. De gemeente Wageningen (+5,8%) en Barneveld (+5,5%) hebben de grootste procentuele toename. Ook in gemeente Nijmegen, Druten, Ede en Neder-Betuwe is er een toename van meer dan 4 procent.

De enige gemeenten die in Gelderland te maken met een kleine daling zijn de gemeente Bronckhorst (-0,4%), Renkum (-0,4%) en Rijnwaarden (-0,3%). Alleen bij de gemeente Westervoort blijft het aantal kiesgerechtigden dit jaar gelijk.