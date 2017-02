Verdachten Posbankmoord voor rechter, 14 jaar na moord op Wiegmink begint het proces

ARNHEM - De verdachten van de geruchtmakende Posbankmoord uit 2003 komen deze woensdag voor de rechter. Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel worden verdacht van de moord op Alex Wiegmink uit Drempt. Hun zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, het gaat om een zogeheten pro-formazaak.

Veertien jaar na de moord op Wiegmink begint het proces tegen de twee verdachten, die in november vorig jaar werden aangehouden. Het is niet duidelijk of de verdachten ook op de zitting verschijnen, Souris R. heeft in ieder geval al afstand gedaan. De beide mannen wordt 'moord in vereniging' ten laste gelegd.

Grote bloedvlek

Jarenlang leek de moord op Alex Wiegmink uit Drempt de boeken in te gaan als een onopgeloste zaak. De 41-jarige huisschilder keert op 20 januari 2003 niet terug van een rondje hardlopen door natuurgebied De Posbank. Hoewel er veel onduidelijk was, werd al vanaf het begin uit gegaan van het scenario dat Wiegmink autokrakers betrapte die zijn auto wilden openbreken. Een passerende mountainbiker belt de politie als hij op een parkeerplaats een man op de grond ziet liggen met een grote bloedvlek op zijn rug. Hij verstopt zich achter wat struiken als hij twee mannen ziet weglopen bij het lichaam.

Omroep Gelderland maakte eerder deze reconstructie

De politie is snel ter plaatse en gaat met de mountainbiker poolshoogte nemen bij de parkeerplaats. Maar de daders zijn dan al weg. Die rijden na een aantal omzwervingen naar het Brabantse Erp, waar ze in het donker het bos inrijden. Daar steken ze de auto met het lichaam van Alex in brand. Een muts blijft achter, het is een van de spaarzame concrete sporen naar de daders.

Wraakzuchtige zus tipt onschuldige

Het rechercheteam werkt jaren met man en macht aan de zaak, die vanaf het begin ook kan rekenen op veel publiciteit. Er wordt vooral gezocht in het wereldje van de Arnhemse autokrakers. In 2008 denkt de politie een doorbraak te hebben. Een Arnhemmer wordt opgepakt, maar al gauw blijkt hij onschuldig. Zijn wraakzuchtige zus had zijn naam getipt bij misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

DNA op muts

De zaak verdwijnt langzaam naar de achtergrond, maar DNA op de muts leidt een cold caseteam van de politie in de richting van de twee Brabantse verdachten. Een uitzending van Opsporing Verzocht geeft de doorslag: Frank S. breekt en biecht het verhaal op bij zijn overbuurman, die hem naar de politie brengt. Later wordt ook Souris R. opgepakt.

'In een paniekreactie geschoten'

Op het politiebureau heeft Frank S. bekend dat hij Wiegmink heeft neergeschoten, zegt zijn advocate Annet Laeyendecker. Hij zou samen met R. zijn auto hebben willen stelen en verwachtte dat Wiegmink onder dreiging van een vuurwapen wel zijn autosleutels zou afgeven. Maar volgens de verdachte liet Wiegmink zich echter niet intimideren. Daarop zou hij in een paniekreactie geschoten hebben. Hij zegt zich niet te kunnen herinneren wat daarna is gebeurd.

Souris R. beroept zich lange tijd op zijn zwijgrecht. Het is niet bekend of hij inmiddels een verklaring heeft afgelegd.

