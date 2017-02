Wat ligt daar nou in de tuin? Een cadeautje van de heer Tak

Foto: Astrid de Beurs

KOOTWIJK - 'Verrek, wat ligt daar in de tuin?' Astrid de Beurs die bij Kootwijk in het bos woont, kon haar ogen zondag bijna niet geloven: een compleet gewei van een edelhert in haar tuin.

Nou ja, niet zomaar een edelhert. Haar edelhert. 'Onze grote vriend Tak', noemt ze hem. Net als twee andere herten komt hij geregeld even buurten. 'Ze snoepen dan ook uit het vogelhuisje.' Heer Tak, hier nog met gewei. Hij is 12 tot 14 jaar oud. Foto: Astrid de Beurs De Beurs vond zondag eerst de rechterstang, het bloed zat er nog aan. 'Ik weet niet wat ik zie', zegt ze op een filmpje dat op de Facebookpagina van Vereniging Het Edelhert is geplaatst. 'Ik vind het helemaal geweldig. Daar lopen mensen dan úren naar te zoeken en wij hebben het dan gewoon in de tuin liggen.' Het filmpje op Facebook: En dan ook nog de linkerstang Tien meter verderop was het opnieuw raak: 'De linkerstang van heer Tak', zegt De Beurs op een ander filmpje. 'Wat een cadeautje. Ik weet niet wat ik meemaak. Ik vind het zo bijzonder. Het is ongelooflijk.' Foto: Astrid de Beurs De Beurs dinsdagavond tegen Omroep Gelderland: 'Ja, toen viel ik helemaal achterover.' Twee stangen die zo vlak bij elkaar af worden geworpen, is heel bijzonder. 'Doorgaans zit er minimaal drie uur tussen. Het kan zelfs wel drie dagen duren.' Heer Tak had een heftige nacht, denkt De Beurs. 'De grond bij het vogelhuisje was omgewoeld. Hij is behoorlijk van de kaart geweest. Twee stuks bedrading zijn kapot, daar is-ie doorheen gegaan.' Een prachtgewei Elk jaar verliest een edelhert zijn gewei, maar Janoh de Groot van Vereniging Het Edelhert begrijpt de opwinding wel. 'Het is het eerste gewei van het jaar dat bij ons is gemeld. En dan liggen de stangen ook nog eens heel dicht bij elkaar. Het is een prachtgewei. Briljant.'