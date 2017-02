Posbankmoord en de Dag van de Betaalde Liefde: nieuws op woensdag 15 februari

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem buigt zich over de Posbankmoord en het is, jawel, de Dag van de Betaalde Liefde. Dit is nieuws op woensdag 15 februari.

Posbankmoord

De rechtbank in Arnhem buigt zich vandaag over de Posbankmoord. Het OM beschuldigt Souris R. uit Veghel en Frank S. uit Boekel van 'moord in vereniging'. Ze werden november vorig jaar opgepakt voor het doden van Alex Wiegmink uit Drempt. De 44-jarige huisschilder kwam in januari 2003 niet meer thuis van een rondje hardlopen op de Posbank.

Frank S. zegt dat hij in paniek heeft geschoten toen een beroving van Wiegmink faliekant mislukte. Wiegmink weigerde zijn autosleutels af te geven. S. zou zich verder niet meer kunnen herinneren wat er daarna gebeurde. Wiegmink werd dezelfde dag nog dood gevonden in zijn uitgebrande auto in een bos bij het Brabantse Erp.

Dag van de Betaalde Liefde

Gisteren was het Valentijnsdag, vandaag is het de Dag van de Betaalde Liefde. Sekswerkers vieren deze dag hun beroep. Ze reizen het hele land door. Rond het middaguur stoppen ze bij station Ede-Wageningen.

Opening waterstoftankstation

In Arnhem wordt het eerste Gelderse waterstoftankstation geopend waar geschikte auto's én bussen kunnen tanken. Het bijzondere aan het station is dat het zelf ter plekke waterstof produceert. Die gaat dan in het voertuig, dat de waterstof dan omzet in elektriciteit. Het is het derde waterstofstankstation van Nederland.