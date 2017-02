Vermiste man uit Tiel is terecht

Foto: ANP

TIEL - De man uit Tiel die sinds maandag werd vermist, is terecht. Hij is dinsdagmiddag in goede gezondheid teruggevonden, meldt de politie.

Een bericht van de Politie Tiel op Facebook werd in nog geen 22 uur door ruim 2100 mensen gedeeld. 92.553 mensen werden bereikt. 'In een zeer korte tijd dus een gigantisch bereik gehad', aldus de politie. De woordvoerder bedankt iedereen die het bericht heeft gedeeld.