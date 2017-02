Politie rukt uit voor 12-jarige jongens met nepwapen

WIJCHEN - Met drie auto's ging de politie in Wijchen naar een melding van vier jongens met een wapen. Maar uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen.

Het waren 12-jarige jongens die aan het spelen waren met een nepwapen. 'Het pistool leek op een echte. Het is in beslag genomen en vernietigd', laat de politie op Facebook weten.

Het is legaal om zo'n wapen in bezit te hebben, maar er over straat mee rondlopen is verboden. 'De boodschap is dan ook: denk goed na voordat je met een dergelijk speelgoedwapen verder gaat dan alleen spelen in je huis of achtertuin', aldus de politie.

De jongens zijn aangesproken op hun gedrag.