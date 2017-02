Grammy-winnaar naar Down The Rabbit Hole

Foto: EPA

EWIJK - De Amerikaanse indierockband Cage the Elephant komt in juni naar het festival Down The Rabbit Hole in Ewijk (gemeente Beuningen).

De groep uit Bowling Green, Kentucky won afgelopen weekend een Grammy Award. Tell Me I'm Pretty werd uitgeroepen tot beste rockalbum. De single Mess Around: Eerder werden onder anderen Massive Attack, Oscar and the Wolf, Warpaint en Spinvis al vastgelegd. Volgende week komt de organisatie met meer namen. Down The Rabbit Hole is van 23 tot en met 25 juni in park de Groene Heuvels.