'Mijn wereld stort in elkaar', afgeperste volkszanger Van Etten beveiligt huis

ARNHEM - Volkszanger Frank van Etten uit Apeldoorn heeft maatregelen genomen om zijn gezin te beschermen. Rondom zijn huis staan overal beveiligers en camera's. 'Ik sta op scherp en laat me niet verrassen.'

De 35-jarige volkszanger uit Apeldoorn zegt al maandenlang bedreigd en afgeperst te worden door een 'gevaarlijke criminele organisatie'. Die zouden uit zijn geweest op zijn autobedrijf op zijn terrein. Volgens Van Etten kregen ze het pand in handen en wonen ze er nu. Ook zouden ze hem met de dood hebben bedreigd. 'Mij is bijvoorbeeld gezegd: we snijden je tong af.'

De intimidaties werden zo erg dat het hele gezin het huis moest ontvluchten. De zanger probeert met vrouw en kinderen nu een nieuw leven op te bouwen in het Brabantse St. Anthonis. Maar makkelijk is dat niet. 'Mijn oudste kind van 14 is gisteravond huilend naar bed gegaan', zegt de radeloze zanger. 'Het sloopt ons echt wat er allemaal gebeurt. En niemand houdt rekening met ons gezin. De psychische schade is groot en die ga ik ook verhalen bij het Openbaar Ministerie.'

Gevaarlijke jongen

Zondag werd de populaire volkszanger uit Apeldoorn opnieuw onaangenaam verrast toen één van zijn auto's in brand stond. Dat was al de tweede keer binnen een week. De brand werd gesticht bij een schadeherstelbedrijf, waar de Mercedes van Van Etten achter een hek stond. van Etten verdenkt een vader (51) en zoon (25) van de brandstichting.

Het duo, stond vorige week al voor terecht voor mensenhandel, afpersing en oplichting van andere mensen dan van Etten. De vader meldde zich vervolgens zelf bij justitie en zit nu vast. De jongen loopt nog vrij rond. Van Etten is bang: 'Die jongen is gevaarlijk. Ik ben hier niet blij mee. Straks staat hij hier voor mijn deur en klopt hij aan. Ik neem dit bloedserieus, maar twijfel of de politie dat ook doet.'

Niets gehoord

Het OM zegt dat de zaak 'hartstikke veel prioriteit' heeft en dat er naarstig naar de jongeman wordt gezocht. 'We weten echter niet waar hij is', zegt een woordvoerster. De politie meldt dat het onderzoek in volle gang is en wil verder geen mededelingen doen. Van Etten zucht als hij die reacties hoort. 'Ik heb al drie dagen niets gehoord. Het probleem is duidelijk, er is een fors tekort aan politie. Maar ik kan het heft ook niet in eigen hand nemen. Het enige wat ik wil is rust voor mijn gezin.'

Lieve jongen

Om de veiligheid te verhogen, laat Van Etten zijn huis in Brabant nu 24 uur per dag beveiligen. Ook dat heeft hij uit eigen initiatief gedaan. 'In een straal van 25 meter staan fysiek mensen. Ik wil me niet laten verrassen en sta op scherp. Daardoor heb ik nu wel iets meer rust gevonden, maar dit is een hele vervelende situatie. Ik ben gewoon een lieve jongen die niets heeft misdaan. Als er dan weer zo'n autobrand is, stort je wereld gewoon in elkaar. Dit gaat maar door, ik word er gek van.'

Van Etten wil zich het liefst met zijn zangcarrière bezighouden. 'Ik heb 200 boekingen staan. Mijn carrière gaat goed en daar wil ik voor knokken. Vooral voor mijn gezin probeer ik nu de rust te houden, maar alles heeft nu zo'n wansmaak. Ze hebben me gekrenkt en mijn bedrijf afgenomen. Ik moet zien dat ik mijn kop boven water houd, maar dat valt niet mee nu. Ik hoop daarom dat deze kwestie heel snel wordt opgelost.'