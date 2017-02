Tennisser Wesley Koolhof door in Rotterdam

ROTTERDAM - Wesley Koolhof uit Duiven heeft op het ABN Amro-tennistoernooi de tweede ronde van het dubbelspel bereikt. Samen met Matwé Middelkoop was Koolhof binnen een uur klaar met de Duitse gebroeders Zverev.

Het duo won met 6-3, 6-4. In het enkelspel is Alexander Zverev één van de grootste talenten. Zijn broer Mischa zorgde op de Australian Open nog voor een daverende verrassing door de nummer één van de wereld, Andy Murray, naar huis te sturen.

Het koppel Koolhof/Middelkoop won al drie ATP-toernooien.

Koolhof was vorige week te gast bij De week van Gelderland en was toen al vol vertrouwen over het toernooi in Rotterdam: