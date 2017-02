'Nijmegen weigert neveninkomsten Bruls openbaar te maken'

NIJMEGEN - De gemeenten Nijmegen, Barneveld en Zutphen geven geen inzicht in de neveninkomsten van hun burgemeester in 2015. Dat constateren RTL Nieuws en De Groene Amsterdammer bij een onderzoek naar de nevenfuncties van burgemeesters en wethouders.

Volgens de media zijn 43 Gelderse gemeenten volledig transparant. In de provincie Gelderland is de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, Toon van Asseldonk, topverdiener. Met zijn bijbanen sleepte hij in 2015 38.074 euro binnen.

Zijn bijbaan als penningmeester van Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen te Willemstad in Curaçao is de lucratiefste bijbaan voor een gemeentebestuurder van Nederland (30.000 euro).