Primeur: tankstation dat zelf waterstof maakt

ARNHEM - Rijden op waterstof is een stap dichter bij gekomen. Op de Oude Veerweg in Arnhem is woensdag het eerste Gelderse waterstoftankstation geopend waar geschikte auto's en bussen kunnen tanken. Het bijzondere aan het station is dat het zelf ter plekke waterstof produceert.

Die gaat dan in het voertuig, dat de waterstof dan omzet in elektriciteit. In heel Nederland is dit pas het derde waterstofstankstation. De gemeente Arnhem is al jarenlang bezig met de promotie van waterstof als brandstof voor auto's en bussen.

'Waterstof is de toekomst'

Directeur Marinus van Driel van waterstofbedrijf HyGear zegt nu: 'Waterstof rijden is niet schadelijk, elektrisch tanken duurt langer. Waterstof is de toekomst. In Davos hebben achttien grote bedrijven zoals Shell en BMW onlangs afgesproken om 9,5 miljard in te zetten om waterstof verder te ontwikkelen.'

Bij de opening tankte wethouder Anja Haga als eerste een dienstauto van de gemeente vol met waterstof.

Arnhem was een paar jaar geleden de eerste stad in Nederland met een tankstation voor waterstof, maar dat project liep niet lekker door praktische en bestuurlijke problemen.

