Nijmegen stort toch geen grond in waterplassen Waalsprong

NIJMEGEN - Er wordt toch geen grond gestort in de drie waterplassen die worden aangelegd in de Waalsprong bij Nijmegen. De gemeente heeft besloten om de plassen niet te verondiepen, zoals dat heet.

De redenen daarvoor: omwonenden vrezen voor de waterkwaliteit en ook voor overlast van de grondtransporten. Bovendien zijn volgens de gemeente de mogelijk opbrengsten van het storten van de grond erg laag.

Voor de Lentse Plas was dit besluit al genomen. Daar zijn nu de Oosterhoutse Plas en de Zandse Plas bij gekomen.

Wijkraad is blij

Vice-voorzitter Léonie Schuijt-Overgoor van de wijkraad Lent reageert verheugd: 'Wij zijn heel erg blij. Het geeft rust', zegt ze tegen lokale omroep N1. 'We hebben hard gewerkt, ons goed laten informeren om met echte argumenten te komen, en het is niet voor niets gebleken. De gemeente heeft haar financiële redenen, dat steken ze ook niet onder stoelen of banken, maar onze bezwaren zijn meegerekend. Er kan nu zorgeloos gerecreëerd worden op de plassen, en het woongebied wordt er aantrekkelijker door.'

Hoe zien de plassen eruit?

De plassen maken deel uit van De Waaijer, het grote groengebied in de Waalsprong. Zo gaan de plassen er volgens de gemeente in hoofdlijnen uitzien: