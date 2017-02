Geldermalsen greep naast distributiecentrum Plus

TIEL - Supermarktketen Plus heeft ook met Geldermalsen onderhandeld over de komst van een landelijk distributiecentrum. Eind vorige week werd bekend dat de nieuwe vestigingsplaats Tiel gaat worden. Geldermalsen viel af omdat daar uiteindelijk onvoldoende aaneengesloten grond beschikbaar was.

Dat liet de Tielse wethouder Corry van Rhee dinsdag weten. Op Industriepark Medel is die grond er wel, zei de wethouder. Wel moet het bestemmingsplan daarvoor nog worden aangepast.

Codenaam 'Zwaluw' tijdens onderhandelingen

Tiel wist tot op het laatst niet met welk bedrijf werd onderhandeld over een plek op Medel, vertelt de wethouder verder. De supermarktketen onderhandelde onder de codenaam 'Zwaluw'.

Het nieuwe distributiecentrum in Tiel moet in 2020 klaar zijn. Voor de regio Tiel komen er hierdoor tientallen banen bij. Vanuit Tiel moeten uiteindelijk alle 262 Plus-vestigingen in Nederland centraal bevoorraad worden. Een groot deel van de 250 arbeidsplaatsen in Tiel gaat ingevuld worden door de huidige medewerkers die elders bij Plus werkzaam zijn. Wethouder Van Rhee verwacht wel dat door natuurlijk verloop de werkgelegenheid in Tiel uiteindelijk sterk gebaat is bij de komst van het bedrijf.

Felicitaties uit Geldermalsen

Van Rhee zegt dat ze vanuit het gemeentebestuur in Geldermalsen gefeliciteerd is met de komst van het Plus-distributiecentrum naar haar stad. Geldermalsen vindt het vooral van belang dat het bedrijf naar de regio komt, aldus Van Rhee.