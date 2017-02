Ex-prostituee doet haar verhaal: 'Het leven van drugs, prostitutie en angst is geen leven'

APELDOORN - Al 9 vrouwen en mannen zijn dankzij het speciale prostitutie uitstapprogramma van de gemeente Apeldoorn gestopt met werken in de sekswereld. Met dat resultaat is Jolanda Bergsma van Rebelz, die de prostituees helpt zeer tevreden.

Alleen al op de Veluwe werken tientallen vrouwen en mannen in de prostitutie. Sommige doen dat vrijwillig, maar vaak worden zij gedwongen of moeten zij het vanwege een slechte financiële situatie noodgedwongen doen. Stoppen is dan moeilijk. Om deze groep te helpen, heeft de gemeente Apeldoorn sinds vorig jaar het uitstapprogramma voor prostituees vanaf 23 jaar nieuw leven in geblazen. En dat werpt zijn vruchten af.

'Drugs, prostitutie en angst, dat is geen leven'

Eén van de prostituees die door middel van het uitstapprogramma nu een jaar gestopt is, vertelt aan Omroep Gelderland anoniem haar verhaal: 'Als je dit werk doet, ben je eigenlijk dood van binnen, het interesseert je allemaal niet meer zo, je hebt geen gevoel meer. De stap terug is heel makkelijk, maar ik weet ook dat als ik weer een stap terug zet ik in een milieu terecht kom van drugs, prostitutie en angst. Dat is geen leven.'

Een vrijwillige keus om als prostituee te werken, was het voor deze vrouw niet. Ze werd verliefd, raakte snel zwanger. Haar vriend maakte enorme schulden op haar naam. En toen kwam er al snel het moment dat hij haar mee nam om te werken. 'Eerst was het gewoon een spel en keek de andere partij toe, maar dat ging steeds verder en verder, tot het moment dat ik alleen moest gaan.'

'Uit angst bleef ik bij hem'

Het geld dat ze verdiende moest ze afstaan aan haar vriend. Ze raakte verslaafd aan drugs. Hij dreigde steeds vaker dat ze hun kindje niet meer mocht zien. Hij sloot haar op en sloeg haar, soms tot bloedens toe. 'Uit pure angst bleef ik bij hem', vertelt ze emotioneel, 'je bent zo eenzaam, je staat er helemaal alleen voor.'

Uiteindelijk weet ze toch te ontsnappen samen met haar kind. Ze doet aangifte en via de politie komt ze in contact met Jolanda Bergsma van het uitstapprogramma. Bergsma helpt prostituees met alle zaken die nodig zijn. Zo helpt ze bijvoorbeeld met het vinden van geschikte woonruimte, het aanvragen van een uitkering. 'Ik help met het opstellen van een cv, want hoe verklaar je een gat in je cv zonder daar over te liegen.'

Uitbreiding naar andere gemeenten

Vanwege het succes in Apeldoorn wordt er overwogen om het project ook verder uit te breiden naar andere gemeenten binnen de regio Noord- en Oost Gelderland. Want gedwongen prostitutie is zeker niet iets wat alleen voorkomt in de grote steden in de Randstad. Bergsma: 'Juist hier komt het veel voor omdat we geen raamprostitutie hebben. Er is veel cardating en vrouwen werken thuis. Dat maakt het werk voor juist deze groep ook zo gevaarlijk omdat er geen toezicht is en het meeste in de illegaliteit gebeurt.'

Dit wordt ook beaamt door de voormalige prostituee: '70 procent van de vrouwen werkt gedwongen. Ik heb zelf gezien wat er met die vrouwen en meisjes gebeurt.' Zij wil nooit meer in de prostitutie werken. 'Ik heb nu een stabiel inkomen, werk aan traumaverwerking en eigenlijk loopt alles voor het eerst zoals het moet lopen. Ik heb doelen en voor het eerst denk ik ook dat ik die echt ga waarmaken.'