Zwembad Zutphen weer open

ARNHEM - De gemeente Zutphen heeft in overleg met de GGD besloten dat zwembad de IJsselslag vanaf woensdag weer open gaat voor alle activiteiten.

Op 13 januari werd het bad gesloten na melding van gezondheidsklachten door verschillende gebruikers. TNO heeft daarop in opdracht van de gemeente een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek worden overgenomen.

Frisse lucht

Uit het onderzoek blijkt dat de problemen worden veroorzaakt door de aanvoer van verse buitenlucht in het zwembad. De luchtbehandeling wordt nu aangepast zodat meer frisse lucht binnen kan komen en de luchtkwaliteitsensor wordt opnieuw geïnstalleerd.

De waterkwaliteit voldoet aan alle eisen, maar de pH is relatief laag. Daarom wordt de pH verhoogd tot 7,3.

Het personeel wordt actief betrokken bij het benaderen van bezoekers om te monitoren of de getroffen maatregelen het gewenste effect hebben.

Zie ook:

Meer informatie over de start van alle activiteiten in het zwembad is te vinden op ijsselslag.nl.