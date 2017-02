Overvallers bedreigen nachtelijke klusser in kringloopwinkel

LOENEN - Een klusser is in de nacht van maandag op dinsdag door gewapende personen overvallen in een kringloopwinkel in Loenen.

De 21-jarige medewerker was midden in de nacht aan het werk, toen er ineens gewapende personen binnen stonden. Volgens de politie waren ze gemaskerd en hadden ze vuurwapens of iets wat daarop lijkt bij zich. Ook bedreigden ze de medewerker. De overvallers doorzochten het pand en vertrokken daarna weer, vermoedelijk met een buit. De medewerker raakte niet gewond.