Meer leerplichtambtenaren aan de slag voor preventie schoolverzuim

Foto: N1

NIJMEGEN - Er gaan komend jaar meer leerplichtambtenaren aan de slag in de regio Nijmegen. Voorheen waren het zeven fulltimers, nu wordt het 16,75 fte. Dit is conform een beleidsplan dat een jaar geleden gestart is, waarin een bredere definitie van verzuim is opgenomen. Ook leerplichtigen die niet ingeschreven staan bij een school komen in beeld.

‘We zaten al te krap om onze doelen te kunnen behalen’, vertelt wethouder Renske Helmer. ‘In Nijmegen pakken we het ook op onze eigen manier aan. Elders wordt er na vier weken verzuim aan de bel getrokken, bij ons is dat na twee weken. Wij willen strafmaatregelen voor zijn en geen boetes hoeven uit te delen door preventief te handelen. De leerplichtambtenaar heeft ook meer doorzettingsmacht dan een schooldirecteur of Jeugdzorg.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden