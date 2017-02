De week in een lied - uitzending 10 februari

ARNHEM - De week van Gelderland wordt afgesloten met een lied dat de afgelopen week samenvat. Dat zal Collin Hoeve doen, hij is 's werelds 'snelste' liedjesschrijver. Ook over deze week had hij snel een liedje in elkaar gedraaid. Benieuwd hoe dat klonk? Je kunt het hier terugzien.

Weeklied Collin Hoeve - uitzending 10 februari