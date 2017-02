Uitlokker Facebookmoord vrij, dader langer in jeugdinrichting

ARNHEM - De uitlokker van de Facebookmoord op de 15-jarige Winsie Hau komt onder voorwaarden vrij. De inmiddels 22-jarige Wesley C. zat de afgelopen jaren in een jeugdinrichting, maar heeft volgens de rechtbank voldoende vooruitgang laten zien.

De dader, destijds 15 jaar, moet langer in de jeugdinrichting blijven. Volgens de rechtbank is hij minder beïnvloedbaar geworden, maar zijn er nog zorgen over het aanvoelen van situaties en het aangaan van relaties.

Vijf jaar geleden stak de dader de Arnhemse Winsie Hau neer, zij overleed aan haar verwondingen. De aanleiding van de moord was een ruzie op Facebook tussen het slachtoffer en Polly W. Samen met haar vriendje schakelde zij de dader in om de moord uit te voeren.

De zaak van Polly W. dient volgende week.