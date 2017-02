Jezusbeeld verminkt; dieven nemen de benen

BELTRUM - Het Jezusbeeld op de kruising van de Avesterweg met de Spilmansdijk in het buitengebied van Beltrum is vernield.

Vandalen hebben waarschijnlijk tussen vrijdag 10 en maandag 13 februari 2017 geprobeerd het hele beeld te stelen, maar dat is niet gelukt. Ze zijn er wel met de benen vandoor gegaan en hebben de armen zwaar beschadigd. De politie kan niet zeggen van welk materiaal het beeld is gemaakt vanwege de dikke verflaag waarmee Jezus is bedekt.

De Politie Berkelland is op zoek naar tips over deze diefstal en vernieling. Ze kunnen worden gemeld via 0900-8844.