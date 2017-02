Daders ramkraak mogelijk met meer dan twee

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De ramkraak vorige week woensdag op een filiaal van Coop in Arnhem is mogelijk door meerdere daders gepleegd. In eerste instantie ging het onderzoeksteam uit van twee daders, maar houden nu alle opties open.

Kort na sluitingstijd ramde een auto de pui van de supermarkt aan de Geitenkamp in Arnhem. Twee licht getinte mannen stormden naar binnen en gingen ervandoor met een geldkist. De medewerkers bleken hevig geschrokken achter. Gestolen auto De gebruikte auto werd een nacht voor de overval in de buurt gestolen. De Renault Scénic stond geparkeerd aan de Irenestraat, iets meer dan een kilometer van de plek waar een dag later de ramkraak plaatsvond. Vluchtroute In Bureau GLD laat de politie een deel van de vluchtroute zien, verder wil de politie graag in contact komen met mensen die iets gezien hebben in de uren voor de overval en van de diefstal van de auto. Bureau GLD is iedere woensdag te zien bij Omroep Gelderland, na Gelderland Vandaag. Zie ook: Medewerkers Coop enorm geschrokken na ramkraak

Geldcassette weg bij ramkraak op super