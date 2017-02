Herdenkingsmonument in Etten: 'Crash bommenwerper mag nooit vergeten worden'

ETTEN - In maart 1942 stortte een Engelse bommenwerper vlakbij Etten neer, de zeven bemanningsleden kwamen om. 75 jaar later wordt er op deze plek een monument geplaatst als blijvende herinnering. Dinsdagochtend is het monument op neergezet, 26 maart is de officiële onthulling.

Elk jaar wordt er bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Etten stilgestaan bij de omgekomen bemanningsleden van de Stirling-bommenwerper. De namen van de omgekomen bemanningsleden worden dan voorgelezen. Silhouetten van slachtoffers De Ettense Molenstichting en Comité Dorpsbelangen Etten willen dat de herinnering blijft, juist ook voor volgende generaties. Daarom hebben ze het initiatief genomen voor een herdenkingsmonument. Toon Helmes heeft het monument ontworpen. Het is een stalen constructie van 13 meter lang waarop de ziet de silhouetten van de 7 slachtoffers met hun namen te zien zijn. 'In de schuur leek het nog een enorm ding, maar zoals het nu hier in het landschap staat, is het precies goed', zegt Helmes vol trots. Het stalen monument is uiteindelijk gemaakt door de broers Frank en Jurgen van Loon. Frank van Loon maakt normaal gesproken allerlei staalconstructies, maar zo'n monument maken is ook voor hem uniek. 'Ja heel bijzonder en helemaal omdat ik ook uit Etten kom en de geschiedenis natuurlijk ook ken.' Nabestaanden bij onthulling De onthulling van het monument is op 26 maart, precies 75 jaar na de crash van de bommenwerper in Etten. Bij die ceremonie zijn ook nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden aanwezig.