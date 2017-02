Prostituees voeren actie voor meer acceptatie

EDE - Sekswerkers voerden woensdag actie in Ede. Ze willen onder meer dat het voor hen makkelijker wordt om een hypotheek of verzekeringen aan te vragen.

Sekswerkers reisden woensdag Nederland rond met het Sekswerk Pop-Up Festival en stopten rond 14.30 uur bij het station Ede-Wageningen.

De Dag van de Betaalde Liefde was een initiatief van PROUD. 'We willen vieren dat we een vak hebben waar we trots op zijn, dat we er mogen zijn,' vertelt Yvette Luhrs, sekswerker en voorzitter van belangenvereniging PROUD.

Volgens Luhrs lopen sekswerkers nog steeds tegen heel veel ongemakken en vooroordelen aan. 'Het is in de ogen van velen nog steeds geen gewoon werk.'

Condooms en tips

Tijdens de stop in Ede konden belangstellenden vragen stellen aan de aanwezige sekswerkers. Ook werden er condooms uitgedeeld.

Hoeveel mensen er in Nederland in de seksbranche werken, is niet precies te zeggen. Luhrs: 'Het gaat niet alleen om prostitutie, maar bijvoorbeeld ook om porno en webcamseks. Nogal wat mensen werken thuis of op niet zichtbare plekken. Wat we weten is dat er 20.000 zogeheten vergunde plekken zijn. Dat zijn legale werkplekken. Ook kennen we 10.000 onvergunde plekken, daar werken dus wel mensen maar het mag dan bijvoorbeeld niet vanwege de plaatselijke gemeenteregels, terwijl het vak zelf wel legaal is.'

De gemeente Ede telt volgens een woordvoerster geen enkele seksinrichting. Wel is er volgens de APV, onder voorwaarden, ruimte voor één seksinrichting in het centrumgebied.