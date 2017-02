Zevenaar hamert op veilige sleutelkluisjes

ULFT - Met de plaatsing van 25 posters wil de gemeente Zevenaar duidelijk maken dat bewoners goede sleutelkluisjes moeten gebruiken. Vorig jaar vonden tien inbraken plaats door het gebruik van ongecertificeerde kluisjes.



Vorig jaar constateerden we dat 12% van de inbraken te wijten is aan het sleutelkluisje'', aldus teamchef Wout van Norel van de politie Rivierenland Oost. In totaal gaat het om tien inbraken die voorkomen hadden kunnen worden door het gebruik van sleutelkluisjes met een zogenaamd SKG-keurmerk. 'Dat is geen enorm probleem', aldus Van Norel over de hoeveelheid diefstallen. 'Maar elke inbraak is er een te veel. Een inbraak in je woning is traumatisch, heel vervelend en dat willen we met z’n allen niet.'



De komende dagen worden in de kernen van Zevenaar posters geplaatst. Ook komen er flyers op het gemeentehuis en andere locaties te liggen. 'We zijn bezig met een behoorlijk offensief om dit onder de aandacht te brengen', aldus burgemeester Jeroen Staatsen. Het project is in de ogen van Van Norel geslaagd als er geen inbraken meer voorkomen waarbij mensen via het sleutelkluisje zijn binnengekomen. 'Als de mensen zich deze campagne aantrekken, zou dat realistisch kunnen zijn.'