Doesburg trekt portemonnee voor politie

ULFT - Doesburg heeft met eenmalige investering van 21.000 euro de politiepost in de Hanzestad voorlopig gered. De gemeente hecht grote waarde aan een steunpunt in de wijk.

'Het is een fout om de kleine politieposten op te heffen', vertelt burgemeester Loes van der Meijs. De Nationale Politie heeft besloten om nog maar 5.000 euro beschikbaar te stellen voor de huur van steunpunten. De huur van de locatie aan de Halve Maanweg in Doesburg kost 26.000 euro, waardoor de gemeente moest bijspringen. 'Het stukje service dat we kunnen verlenen is veel groter', aldus wijkagent Jan Luesink over de locatie in Doesburg. In plaats van twintig kilometer van uit Velp te moeten rijden, kan de politie opereren vanuit de wijk. 'Daar heeft de burger zeker belang bij.'

Als voorbeeld van het belang wijst Luesink op een situatie van vrijdag 3 februari. 'We hebben een massale vechtpartij kunnen voorkomen omdat we hier zitten', aldus Luesink. Over een jaar is de 21.000 euro op en moet er een nieuwe locatie worden gevonden. 'Dat heeft de raad ook terecht opgemerkt', vertelt Van der Meijs. Voor de zomer wil ze alternatieve locaties in beeld brengen. 'Als het moet, mag de politie bij mij op de kamer', aldus de burgemeester. 'Want zo belangrijk vind ik het.'